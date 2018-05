Sénégal: "17 rue Jules Ferry", un documentaire de Wasis Diop en hommage à Joe Ouakam

Aucun commentaire dans ce film dont la seule parole est celle de Joe Ouakam et du poète qui lit son texte, un procédé presque minimaliste assumé par l'auteur, par principe et par obligation, la vie de Joe Ouakam s'expliquant par elle-même.

Il dit voir en cette adresse (17, rue Jules Ferry), "un destin scellé entre Joe Ouakam et ses arbres, ses oiseaux, ses chats... , qui habitaient avec lui et (qui ont été) emportés après son départ".

Le film part des tendances intellectuelles de la fin des années 1950 qui ont marqué Issa Samb pour mieux parler de Joe Ouakam, de l'artiste qu'il est devenu et de son héritage qui s'inspire aussi des acquis du congrès des intellectuels et écrivains noirs de 1959 à Paris, du premier Festival mondial des arts nègres de 1966.

