Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale - La France honore les Forces armées de Côte d'Ivoire

Pour marquer encore plus la solennité de l'instant, Forces armées de Côte d'Ivoire et Forces armées françaises ont rendu côte-à-côte les honneurs au départ du drapeau comme pour réaffirmer leurs adhésions au même idéal, celui de la liberté humaine. Instant majestueux qui a marqué la fin de la cérémonie.

Dans l'adresse coutumière aux troupes françaises et alliées, la ministre des armées de France, Florence Parly, par la voix de l'ambassadeur Gilles Huberson, a rendu un hommage à "la France libre" et aux Français qui ont combattu l'Allemagne Nazi. Elle a également exprimé la gratitude de la France aux alliés et à leur noble combat pour la libération de Paris.

Présidée par M. Gilles Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, en présence de M. Hamed Bakayoko, ministre d'Etat, ministre de la Défense et des hiérarchies militaires française et ivoirienne, l'anniversaire du 8 mai 1945 s'est ouvert avec les honneurs des troupes au général de corps d'armée Bernard Barrera, major général de l'armée de terre française.

12 officiers supérieurs, 04 officiers subalternes et 02 sous-officiers des Faci ont été distingués par la République de France lors d'une cérémonie solennelle marquant la commémoration le mardi 8 mai 2018, de la fin de la seconde guerre mondiale et de la victoire des alliés sur l'Allemagne Nazi.

Etendards des Républiques de France et de Côte d'Ivoire flottant sur la place d'armes du camp de Port-Bouët, troupes françaises et ivoiriennes en armes sur le tarmac, immobiles pour les honneurs militaires.

