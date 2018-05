Cote d'Ivoire: Littérature - Un livre sur la vie de Gabriel Tiacoh

En attendant de connaître la prochaine date des élections municipales et régionales en Côte… Plus »

Les obligations du religieux, ancien athlète amateur, ne l'ont pas empêché de façonner l'hymne à son champion. «En 1984, j'avais 13 ans lorsque Gabriel Tiacoh a remporté la médaille d'argent aux JO. En 1985, lorsqu'il est venu courir au meeting international de la ville d'Abidjan (Miva), j'ai décidé de le rencontrer. Alors que mon entourage pensait que je n'y arriverais jamais, mon entêtement a été récompensé et j'ai pu discuter avec lui pendant quinze minutes», révèle celui qui est chargé de l'encadrement et de l'apostolat des enfants au couvent des Frères d'Abidjan Riviera-Palmeraie. Et d'ajouter: «ce jour-là, je lui ai dit que je voulais écrire un livre sur lui. Gabriel Tiacoh m'a répondu que c'était une belle initiative. Mais que je devrais attendre les JO de 1992 avant de commencer. Mais il est décédé avant ces JO. Dès lors, écrire ce livre était devenu un devoir de mémoire».

