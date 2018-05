Burkina Faso: Procès putsch manqué - L'audience renvoyée au vendredi 25 mai

« Le délai qu'on nous a donné de prendre connaissance du dossier n'est pas suffisant mais nous ne doutons pas un seul instant qu'à cette audience, il y aura un autre renvoi. Comme vous l'avez constaté, il y a un groupe de 8 accusés qui n'avait pas de Conseil. De notre point de vue, ce délai de deux semaines est juste pour permettre à ces huit personnes d'avoir des avocats et c'est à la suite de cela, qu'on va donner un temps supplémentaire suffisant à tous les avocats commis d'office pour prendre connaissance du dossier » a fait savoir Me Arnaud Sampembré.

A l'ouverture de l'audience, le tribunal a informé l'assistance qu'il a reçu deux nouvelles lettres de déport. Il s'agit de Me Paul Kéré et de la SPC/Somé. Ceux deux avocats assuraient la défense de 8 accusés. Avec ces nouveaux déports, 8 nouveaux accusés se retrouvent sans avocats. Par ce fait, il devenait impossible pour le tribunal de continuer le procès. Le renvoi était à nouveau à l'ordre du jour.

