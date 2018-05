Burkina Faso: Communication électronique - L'ARCEP publie son premier rapport de l'année 2018

Cette campagne d'audit a permis le contrôle de la qualité du service voix 2G et le contrôle de la qualité du service de données internet 3G dans six villes que sont que sont Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Tenkodogo, Fada N'gourma et Diapaga.

«En tenant compte à la fois des taux de blocage et de coupure d'appel nous déduisons que dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Ouahigouya l'opérateur Onatel offre les meilleures performances pour le service voix alors qu'à Tenkodogo, Fada N'Gourma et Diapaga Orange est meilleur par rapport à ses concurrents. Concernant le service de données internet, en considérant l'ensemble des transferts de données, le réseau de l'Onatel est plus fiable dans la quasi-totalité des villes hormis à Diapaga. Les débits de téléchargement de fichiers sont plus élevés pour Orange à Tenkodogo, Ouahigouya, Fada N'Gourma et Diapaga. A Ouagadougou, l'Onatel offre les meilleures performances et à BoboDioulasso, Telecel se démarque de ses concurrents. Pour ce qui est des débits lors des envois de fichiers, l'Onatel présente les débits les plus importants dans la quasi-totalité des villes hormis à Diapaga où le réseau Orange offre les meilleures performances», indique ledit rapport.