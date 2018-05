L'ancien Président du Nigéria, Olusegun Obasanjo, a appelé, mercredi à Rabat, les Think Tank… Plus »

Le premier round de ces négociations a été tenu à Rabat et a porté essentiellement sur l'aspect politique, notamment la question du Sahara marocain qui reste la plus épineuse dans les négociations entre les deux parties.

Il convient de rappeler que l'accord de pêche actuel entre le Maroc et l'UE prendra fin en juillet prochain et que les deux parties ont initié récemment des négociations en vue de le renouveler avant cette échéance.

La sénatrice du Parti populaire, Clara San Damián, a expliqué, dans ce cadre, que le rejet de la proposition d'ERC tient au fait qu'elle se fonde sur « des considérations politiques et qu'elle n'a rien à voir avec l'accord de pêche ». Elle a également souligné que la question du Sahara marocain devra être réglée dans le cadre de l'ONU et que l'accord de pêche est tout à fait « conforme au droit international ».

Au cours d'un débat au sein de la commission mixte du Congrès des députés et le Sénat, le Parti populaire espagnol a rejeté une proposition d'ERC (Gauche républicaine de Catalogne) et appuyée par Podemos. Laquelle « conditionne la négociation de l'accord de pêche avec le Maroc à la solution pacifique du conflit du Sahara » et remet en cause « la légitimité du gouvernement marocain à négocier l'exploitation des ressources du Sahara ».

