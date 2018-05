Algérie: Un don chinois de 10 millions de dinars pour les réfugiés sahraouis

La Chine a fait don mercredi de dix (10) millions de dinars au croissant rouge sahraoui pour la prise en charge et l'assistance alimentaire nécessaires aux réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf.

"L'Ambassade de Chine en Algérie a fait don de dix (10) millions de dinars au Croissant rouge sahraoui. Ce don est destiné à l'assistance alimentaire aux réfugiés sahraouis en Algérie, notamment aux femmes, enfants et personnes âgées", a déclaré l'ambassadeur de Chine à Alger, Yang Guangyu, dans une allocution lors de cérémonie de remise de ce don, au siège du Croissant rouge algérien (CRA).

M. Guangyu a indiqué que l'Ambassade de Chine avait "décidé de faire ce don à la veille du mois sacré de Ramadan, avec l'espoir de soulager les souffrances d'au moins une partie des femmes, enfants et personnes âgées".

Le diplomate a rappelé que depuis plus de 40 ans, les refugiés sahraouis vivent dans des "conditions difficiles les camps et qu'une partie d'entre eux, en particulier des femmes et enfants sont dans une situation de grande vulnérabilité".

M. Guangyu a ajouté qu'à travers cette donation la Chine adresse un message de "sympathie et de réconfort" à la communauté des refugiés sahraouie en Algérie et exprime sa "haute considération" aux autorités algériennes pour les efforts et sacrifices consentis en accueillant ces réfugiés sur le territoire algérien.

Lire aussi: Aide humanitaire: le CRS lance un appel urgent pour la prise en charge des réfugiés

En outre, le diplomate chinois a mis en exergue le rôle de son pays dans le cadre humanitaire, ajoutant que "d'autres actions comme celle d'aujourd'hui n'étaient pas exclues dans le future".

Soulignant, par ailleurs, que son pays "réfléchissait à d'avantage d'efforts" en vue d'aider les réfugiés sahraouis, M. Guangyu a indiqué qu'il n'excluait pas non plus une éventuelle visite aux camps des réfugiés sahraouis.

Pour sa part, la présidente du CRA, Saida Benhabyles, a exprimé la solidarité avec les réfugiés sahraouis, soulignant que ce don chinois et "ce geste de solidarité", qui coïncident notamment avec l'anniversaire de la journée internationale du Croissant-Rouge et la Croix-Rouge, va "apporter le sourire et l'espoir" aux refugiés sahraouis.

Elle a saisi cette occasion pour remercier les invités qui présents à cette cérémonie, notamment les représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), du Haut commissariat aux réfugiés (HCR), de la Croix rouge en Algérie et la Croix rouge espagnol.

Pour sa part, le président du Croissant-Rouge sahraoui, Yahia Bouhabini, a exprimé sa "gratitude et la fierté quant à ce soutien humanitaire", mettant en exergue les valeurs chinoises dans le domaine de la solidarité de la Chine avec le peuple sahraoui, en particulier avec des milliers de réfugiés, des enfants et des femmes qui vivent depuis 42 ans dans des conditions difficiles.

"Ce n'était pas leur choix et nous avons tous le droit de leur fournir le soutien nécessaire pour préserver leur dignité en attendant leur retour dans la dignité à leurs terres occupées", a-t-il encore dit.

"Ce geste humain de la République de Chine, est un épisode de la solidarité humaine, connue par le peuple chinois, qui a une grande histoire en faveur des victimes de nombreux conflits dans le monde", a-t-il poursuivi.

Cette aide, qui, a-t-il dit, "intervient également quelques jours avant le mois sacré du Ramadan, qui coïncide avec l'entrée de l'été, connu par la hausse de température dans la région où se trouvent les camps des réfugiés sahraouis.

M. Bouhabini a également exprimé sa "gratitude" au Croissant-Rouge algérien et à l'Algérie "pour leur soutien continu à la cause juste des Sahraouis, aux réfugiés et à la défense des Droits de l'homme en général".