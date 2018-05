Algérie: Consolider la relation police-citoyen à travers l'intensification des opérations de proximité en milieu scolaire

Le président de l'Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis (Afapredesa), Abdeslam Omar… Plus »

Le général major a également présidé la cérémonie de remise de clés de 145 logements aux fonctionnaires de la police et assimilés des wilayas de Khenchela et d'Annaba dans une opération inscrite dans le cadre de la prise en charge des préoccupations socio-économiques du corps de la police.

Le DGSN a mis en exergue l'importance de cet acquis, le troisième du genre à l'échelle nationale, devant assurer en logistique et moyens les wilayas de Guelma, Annaba, Skikda et El Tarf et renforcer les moyens d'intervention de la police.

Soulignant que la ressource humaine demeure "l'élément essentiel" dans l'accomplissement des missions avec professionnalisme et discipline, le DGSN a attesté du haut niveau atteint par la police algérienne et de l'intérêt accordé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au corps de la sûreté nationale ainsi qu'aux efforts des éléments de la sûreté nationale, tous grades confondus.

Il a dans ce sens plaidé pour la multiplication des efforts, la mobilisation de moyens nécessaires et sophistiqués notamment les caméras de surveillance et des ressources humaines compétentes pour répondre aux préoccupations des citoyens.

S'exprimant en marge de l'inauguration d'un siège de sureté urbaine dans la commune d'El Bouni, le général major a mis en exergue l'importance de l'action de proximité et de prévention de la police en milieu scolaire pour "faire face aux accidents de la circulation et aux fléaux sociaux".

