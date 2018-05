Algérie: L'utilisation du savon liquide et des solutions hydro alcoolique a réduit l'utilisation d'antibiotiques

Le président de l'Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis (Afapredesa), Abdeslam Omar… Plus »

"Notre attention sur cette situation a été attirée par la pharmacie du CHU qui a constaté une diminution de consommation d'antibiotiques dans certains services", a-t-elle dit. Une étude que nous avons lancé suite à ce constat a conclu que la présence des germes a diminué de moitié et fatalement l'utilisation des antibiotiques a également baissé de moitié à la période où on avait introduit ces produits d'hygiène des mains" a expliqué Mme. Azzam.

Rencontrée en marge de deux journées de sensibilisation sur l'importance du lavage des mains, qui ont débuté mercredi et organisées par la direction du CHU au sein de ce même établissement, Mme. Azzam qui est aussi membres du Comité de lutte contre les infections nosocomiales (Clin) a relevé que "depuis l'introduction au début des années 2000 du savon liquide et de la solution hydro alcoolique dans les services à risque, les infections nosocomiales ont baissé de moitié au niveau du CHU de Tizi-Ouzou".

