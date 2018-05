Algérie: Le nom "Président Bouteflika" attribué à une rue principale en Cisjordanie

Le président de l'Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis (Afapredesa), Abdeslam Omar… Plus »

Joint par téléphone à Ramallah, le président de l'association de fraternité Algérie-Palestine, Assaad Kadri a affirmé que cette initiative se veut "un hommage et une reconnaissance au Président Bouteflika pour son soutien indéfectible et inconditionnel à la cause palestinienne, tant au niveau diplomatique que politique, et ce, depuis qu'il était ministre des affaires étrangère".

Soulignant les liens forts qui unissent les deux peuples, palestinien et algérien, M. Aissa a rappelé que "l'Algérie a tant donné à la cause palestinienne".

La cérémonie de baptisation a eu lieu en présence des autorités locales et de l'ambassadeur de la Palestine en Algérie, Louai Aissa qui a indiqué que "les enfants qui scandent l'Algérie reflètent notre fierté d'être Palestiniens sur notre terre et en dépit de toutes les violations contre ce peuple, personne ne pourra nous déloger d'ici".

