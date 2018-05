Congo-Kinshasa: Uvira reprend du souffle avec les travaux réfection de la principale route vers le Burundi

La route a été envahie à plusieurs niveaux par les eaux de pluies et des rivières débordées créant ainsi des scènes inimaginables; des pirogues avaient fait leur apparition et certains voyageurs courageux n'hésitaient pas à monter à bord ou de se faire porter au dos pour franchir les eaux.

En outre, toute la zone de Kilomoni jouxtant la frontière avec le Burundi se retrouve sous les eaux avec des pertes en vies humaines et plusieurs habitations écroulées. Difficile d'accéder à la frontière entre la RDC et le Burundi.

Conséquence : sur le pont Kawizi, à quelques 5 km au nord de la cité d'Uvira, reliant cette dernière à la ville de Bukavu sur la route nationale numéro cinq, a cédé, avec comme effet direct la perturbation du trafic entre la cité d'Uvira et le reste de la partie Nord dont la plaine de la Ruzizi, Kamanyola et la ville Bukavu.

Les dernières pluies qui se sont abattues sur Uvira cette fin du mois d'avril ont été plus que bienfaitrices. Toute la zone de Kavimvira comprenant les quartiers Kilomoni I et Kilomoni II s'est retrouvée inondée par les eaux qui ont débordé du lit des différentes rivières dans la zone.

