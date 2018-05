Algérie: 3e phase de la 23e opération de relogement à Alger - L'opération débutera jeudi

- Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh a annoncé, mercredi à Alger que la troisième et dernière phase de la 23ème opération de relogement dans la wilaya d'Alger débutera demain jeudi et touchera près de 3.000 familles dans les deux formules Logement public locatif (LPL) et Logement social participatif (LSP).

S'exprimant lors d'une conférence de presse, M. Zoukh a indiqué que "la troisième et dernière phase de la 23ème opération de relogement à Alger touchera 2.000 familles pour les LPL et 1.000 autres familles dans les LSP", ajoutant que "cette opération portera le nombre des familles relogées depuis juin 2014 à ce jour à 44.000 familles dans la formule LPL et 14.000 autres familles dans la formule LSP soit au total de près de 58.000 familles".

Cette étape concernera 9 circonscriptions, 14 communes dont 12 sites des bâtisses précaires et 8 sites des points noirs au niveau de la commune de El Biar et des sites des chalets au niveau de Bir Khadem outre une bâtisse menaçant ruine et une cave d'une bâtisse en cours de restauration au niveau d'Alger centre.

Parmi les sites concernés par l'opération de demain, 5 sites au niveau de la circonscription de Bir Mourad Rais, un seul à la circonscription de Zéralda et deux sites à Bouzeréah.

Selon M. Zoukh, des logements publics locatifs (LPL) seront distribués, samedi, au profit de 50 familles sur 116 familles dont les recours ont été acceptés par la commission spécialisée de wilaya, ajoutant que les logements seront distribués graduellement à ces familles vers la fin de mai courant. Il a rappelé, à cet égard, qu'il a été recensé depuis 2014 plus de 17.000 recours, dont 1035 ont été acceptés.

Dans le cadre des Commissions spécialisées, les clés du programme LPL seront remis à partir de samedi à quelque 581 familles, et ce au niveau des communes de Ouled Fayet (100 familles), de Sidi Moussa (80 familles), de Chéraga (130 familles et 113 autres) et d'El Mouradia (100 familles), a-t-il ajouté.

Quelque 82 familles issues des communes de Bab El Oued, de Sidi M'hamed, de Birtouta et d'El Harrach seront également concernées par cette opération de relogement dans le cadre du programme d'urgence de relogement, a poursuivi le wali d'Alger.

Par ailleurs, le même responsable a indiqué que la wilaya d'Alger avait pu récupérer environ 6,5 hectares qui seront consacrés à la réalisation des projets relatifs aux cités d'agglomération, à l'hydraulique, aux travaux publics, aux équipements publics et aux espaces verts.

Lancement de la 24ème opération de relogement après le mois de Ramadhan

"La 24ème opération de relogement au profit de 8000 familles, au niveau de la wilaya d'Alger, sera lancée après le mois de ramadhan", a déclaré M. Zoukh lors de la conférence de presse.

Et d'ajouter que parmi ces 8000 familles, quelque 6000 familles bénéficieront de logements LPL et les autres 2000 familles de logements social participatif (LSP).

Cette 24e opération sera répartie sur 4 phases et touchera un grand nombre de familles habitant dans des logements étroits.