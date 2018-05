Algérie: Tlemcen rend hommage à Cheikh El Hadj Abdelkrim Dali

Le président de l'Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis (Afapredesa), Abdeslam Omar… Plus »

Pour Cheikh Salah Boukli Hacène, professeur de musique, président de l'association de musique andalouse El Kortobya de Tlemcen, le défunt a été, sa carrière durant, un "passeur et transmetteur infatigable du patrimoine andalou légué par nos ancêtres". Auteur compositeur, il a brillé par ses interprétations du hawzi et du gharbi, notamment, son interprétation de "Ana el Kaoui" du poète marocain Bouazza.

Après le recouvrement de l'indépendance, il participa à plusieurs festivals de musique andalouse à Tlemcen, Constantine et Alger, notamment. Sa brillante carrière s'est poursuivie inlassablement jusqu'à sa disparition, le 21 février 1978 à Alger, léguant un patrimoine artistique et musical prestigieux.

Il a même été sollicité, en mai 1931, par le professeur Mohamed Bensmain pour faire partie de l'orchestre de l'association El Andaloussia d'Oujda dans le cadre d'une représentation à Paris. De retour à Tlemcen, il forma son premier orchestre à l'âge de 17 ans, enregistrant même son premier disque 78 tours à Alger. Sa renommée fut de plus en plus manifeste au niveau national.

Son contact avec El Hadj Mohamed Nedjadi, un artisan coiffeur et musicien amateur très chevronné, le plaça sur l'orbite de la vie musicale tlemcenienne. De nombreux artistes fréquentaient ce salon, à l'instar de Cheikh Lazâar Bendali Yahia et Cheikh Omar El Bekhchi. C'est là, qu'il commença à forger sa vie d'artiste, enrichie par ses passages d'un orchestre à l'autre, jouant à plusieurs instruments de musique qu'il maitrisait à merveille.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.