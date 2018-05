Algérie: Une délégation de la société civile algérienne au chevet de Claude Mangin-Asafri à son 22e jour de grève de la faim

Le président de l'Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis (Afapredesa), Abdeslam Omar… Plus »

En février dernier, deux avocates, Ingrid Metton et Olfa Ouled, du groupe des 24 militants sahraouis de Gdeim Izik, détenus au Maroc depuis plus de sept ans, ont été interdites d'entrer au Maroc.

Les membres de la délégation algérienne ont tenu, après avoir adressée à Claude Mangin divers messages et signé une pétition internationale, à se déplacer pour apporter de "vive voix" de la part de la société civile algérienne "la marque de solidarité et d'appui dans son épreuve qui lui est imposée par le régime marocain".

La délégation, qui était accompagnée de deux membres de la communauté algérienne résidant en France, a exprimé son soutien, sa solidarité et sa sympathie, au nom de la société civile algérienne, à Claude Mangin dans sa lutte pour jouir de son droit fondamental, garanti par le droit international humanitaire, afin qu'elle puisse rendre visite à son mari, militant sahraoui pour l'indépendance de son peuple, détenu à Kenitra et condamné injustement à 30 ans de prison.

La délégation algérienne, comprenant le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Saïd Ayachi, de l'ancien président du CNASPS, Mahrez Lamari, et du président de l'Association nationale des échanges entre jeunes (ANEJ), Ali Sahel, s'est déplacée à la mairie d'Ivry-sur-Seine, là où Claude Mangin a élu domicile durant son mouvement de grève, pour exprimer l'élan de soutien de la société civile au combat de la militante française pour la cause sahraouie.

