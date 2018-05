Algérie: L'Algérie fait "l'exception" dans la prise en charge des refugiés

Le président de l'Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis (Afapredesa), Abdeslam Omar… Plus »

M. Bouhabini a, enfin, exprimé sa "gratitude" et ses "profonds remerciements" pour les efforts entrepris par les autorités algériennes et la société civile qui sont connues pour leurs soutien aux causes justes et de leur défense des Droits de l'homme", se félicitant du fait que les Sahraouis "grâce à la générosité de l'Algérie se sentent comme si ils étaient chez-eux".

Soulignant la générosité de l'Algérie, le responsable humanitaire sahraoui a rappelé que "plus de 7.400 étudiants sahraouis sont inscrits dans les universités, instituts et écoles algériennes, avec une prise en charge entière", a également déclaré que "2.500 sahraouis malades suivent chaque année leurs soins aux frais de l'Etat algérien".

"L'Algérie, qui n'a pas lâché les réfugiés sahraouis depuis plus de 42 ans, n'a pas demandé d'abriter les refugiés en échange d'une aide ou d'un soutien de la Communauté internationale, ou de partager les coûts et les charges avec d'autres pays, mais elle supporte seule ce fardeau", a reconnu le président du CRS.

M. Bouhabini a, en outre, souligné que "la communauté internationale n'a pas pris conscience des sacrifices de l'Algérie en ce qui concerne l'aide et l'assistance humanitaires au profit des refugiés sahraouis pendant plus de 40 ans, qu'après le déclenchement des récents conflits ayant engendré une crise des réfugiés dans de nombreux pays européens".

