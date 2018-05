Algérie: Algérie-Mauritanie - Signature d'un programme exécutif dans le domaine de l'enseignement supérieur

Le président de l'Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis (Afapredesa), Abdeslam Omar… Plus »

Pour sa part, le ministre mauritanien a affirmé que son pays s'emploie à la consolidation de la coopération et du partenariat avec l'Algérie dans divers domaines, relevant à cet égard, la nécessité de focaliser également sur le domaine de la Formation professionnelle, en vue d'obtenir " une main d'oeuvre locale et éviter, par conséquent, le recours à des techniciens de l'étranger".

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette signature à laquelle a pris part le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique mauritanien, Sidi Ould Salem, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a indiqué que "l'Etat algérien a octroyé à la Mauritanie 200 bourses universitaires dans les différentes spécialités, dont 150 en médecine, architecture, technologies et spécialités techniques. Le reste de ces bourses concernent les Sciences humaines, le master, le doctorat et la post-graduation".

- L'Algérie et la Mauritanie ont signé, mercredi à Alger, un programme exécutif triennal (2018-2021) dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, portant essentiellement sur l'octroi par l'Algérie de 200 bourses universitaires au profit de la Mauritanie dans les différentes spécialités.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.