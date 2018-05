Algérie: Jeux méditerranéens de Tarragone 2018 - Les adversaires de l'Algérie connus

Alger — Les adversaires des sélections algériennes de football (messieurs), de volley-ball (messieurs et dames) et de handball (messieurs) sont désormais connus à l'occasion de différents tournois des Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), prévus du 22 juin au 2 juillet.

La sélection algérienne masculine de football a été versée dans le groupe A aux côtés de l'Espagne (pays hôte) et les îles Féroé.

Le groupe B est composé du Maroc, de l'Italie et de la Libye. La Turquie, la France, la Grèce et la Bosnie-Herzégovine composent le groupe C.

De son côté, la sélection algérienne de volley-ball (messieurs) a été versée dans le groupe B, accompagnée de la France et de la Croatie.

Le groupe A est composé de l'Italie, du Portugal et de la Grèce, alors que le groupe C verra le déroulement des matches entre l'Egypte, l'Espagne et les îles Féroé. La Tunisie, la Turquie et l'Albanie constituent le groupe D.

Par ailleurs, les volleyeuses algériennes joueront leurs matches dans le groupe D aux côtés de l'Egypte, du Portugal et de la Slovénie.

La sélection algérienne de handball (messieurs) a été versée dans le groupe B avec la Croatie et l'Italie. Le groupe A est composé de la Slovénie, de la Tunisie et de Monténégro. Le groupe C sera composé de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal. Le groupe D : l'Egypte, la Serbie, la Turquie et les îles Féroé.