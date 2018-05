Algérie: Ligue 2 Mobilis (29e j) - AS Aïn M'lila-CA Bordj Bou Arréridj éclipse tout

Alger — CA Bordj Bou Arréridj, entre le dauphin qui reçoit le 3e, sera à l'affiche de la 29e et avant-dernière journée de Ligue 2 Mobilis de football, prévue vendredi et qui verra les quatre candidats au maintien (WA Tlemcen, MC El-Eulma, GC Mascara et Amel Boussaâda) engagés dans des missions difficiles hors de leurs bases.

Même s'ils occupent actuellement le meilleur couloir dans la course aux deux derniers billets qualificatifs pour la Ligue 1 Mobilis, l'ASAM et le CABBA se doivent de l'emporter ce week-end, afin d'éviter toute mauvaise surprise dans cette dernière ligne droite du parcours, surtout qu'ils sont talonnés de très près par la JSM Béjaïa qui n'attend que l'occasion de les coiffer au poteau.

Une réelle menace qu'il est d'autant plus utile de prendre au sérieux en sachant que la JSMB bénéficiera de l'avantage du terrain au cours de cette 29e journée face à un adversaire relativement prenable, en l'occurrence le GC Mascara (14e).

Malheur donc au vaincu dans ce chaud duel entre l'ASAM et le CABBA, car il pourrait sérieusement compromettre ses chances d'accession, alors que le vainqueur placerait dès lors un deuxième pied en Ligue 1.

L'enjeu sera tout aussi important dans le bas du tableau, particulièrement pour les principaux candidats au maintien que sont le WA Tlemcen, le MC El-Eulma, le GC Mascara et l'Amel Boussaâda.

Le hasard du calendrier a voulu que tous ces clubs jouent en déplacement au cours de cette avant-dernière journée du championnat et face à des adversaires en manque de points. Ce qui devrait compliquer un peu plus leur tâche en quête d'un bon résultat qui leur permettra peut-être de se sauver.

Si le WAT aura la chance d'affronter un club déjà relégué, en l'occurrence le CRB Aïn Fakroune, les autres candidats au maintien seront beaucoup moins gâtés, particulièrement le GC Mascara, qui se déplacera chez la JSMB (4e/49 pts), et l'Amel Boussaâda qui défiera l'ASO Chlef (5e/45 pts), au moment où le MC El-Eulma sera engagé dans un véritable match couperet en se rendant chez l'actuel avant-dernier, le CA Batna.

Le RC Kouba, qui accueille le RC Relizane et l'ASM Oran, qui rend visite au MC Saïda, ne sont pas encore sauvés et voudraient le faire ce week-end, alors que le MO Béjaïa continuera de fêter son accession lors de son déplacement chez la JSM Skikda qui a bouclé sa saison depuis plusieurs semaines.

Tous les matchs se joueront vendredi (16h00) en présence du public, sauf à Aïn Fakroune et Aïn M'lila, en raison du huis clos qui pèse sur le CRBAF et l'ASAM. Ce qui devrait avantager un peu le WAT et le CABBA dans leur quête de réussir un bon résultat.

La 28e journée, disputée le week-end dernier, avait apporté les deux premières vérités de cet exercice 2017-2018, avec l'accession officielle du MOB et la relégation du CRBAF en amateur.

Ce vendredi devrait apporter d'autres vérités, en attendant l'épilogue final, après lequel ne subsistera plus aucun doute à l'issue de la 30e et dernière journée.