Togo: Le REMEDD braque les projecteurs de la presse sur les activités de l'ESMC et ses outils innovants

Après l'atelier du 20 Avril dernier sur l'Objectif 9 des ODD (Objectif pour le Développement durable), à l'endroit des journalistes, le REMEDD (Réseau des Médias Engagés pour le Développement Durable) remet ça ce mercredi 09 Mai 2018, avec un autre atelier portant sur les activités de l'ESMC (Entreprise Sociale de Marché Commun) et les innovations dont elle est porteuse dans l'économie togolaise et dans la marche vers l'atteinte des 17 ODD auxquels le Togo et les autres pays de l'ONU ont souscrit.

Ce réseau composé de plus de 200 médias à travers tout le Togo a ouvert ce jour à l'Agora Senghor de Lomé un atelier qui regroupe des journalistes autour des responsables de l'ESMC appelés à livrer des communications pour éclairer la lanterne de ces hommes de médias pour qu'ils puissent enfin au mieux informer les populations.

Ainsi, de l'avis de son président (REMEDD), Isidore Assou Akollor, "ce rendez-vous est une suite logique de celui du 20 Avril 2018 portant sur l'Objectif 9". Il espère que cet atelier permettra aux hommes de médias qui y prennent part de "voir en quoi les activités de l'ESMC sont innovantes et en adéquation avec les lois en vigueur au Togo" et qu'enfin, "toutes les équivoques sur les activités de cette entreprise soient levées".

Représentant le Gérant statutaire de l'ESMC, Sama Essohamlon, Foudou Boukpessi, un des pionniers de cette entreprise de marché commun, a situé cette adhésion à cette initiative de REMEDD dans la droite ligne du partenariat existant entre les deux structures engagées "aux côtés des pouvoirs publics pour l'atteinte des ODD". Il est bien confiant qu'avec le logiciel innovant que l'ESMC introduit dans cette marche à la conquête des ODD, ils sont "en bonne voie pour hisser le Togo parmi les pays modèles". Pour M. Boukpessi, l'innovation dont l'ESMC est porteuse est à la fois une solution informatique mais aussi et surtout,un modèle économique de marché commun qui ne laisse personne de côté. Il est donc question de mettre ensemble les ressources de tous ceux qui s'enregistrent sur la plateforme proposée pour produire par la suite de la richesse à partager deee manière équitable. Il vient ainsi apporter une solution au manquede pouvoir d'achat, manque d'argent et au manque de travail. Voyant au delà du Togo, ce collaborateur d'Essohamlon Sama, trouve que cette solution peut être aussi efficace pour les autres pays signataires des 17 ODD. Il a promis que les différents intervenant auront au travers de leurs exposés sur les quatre activités de l'ESMC en conformité avec les lois en vigueur en République togolaise, l'affectation des bons d'achat et le caractère non financière des activités de l"ESMC, à aider les journalistes à mieux connaitre l'approche de cette plateforme que propose l'ESMC pour l'atteinte des ODD.

Il est à rappeler que cette nouvelle formation fait partie d'une série que le REMEDD entend organiser à l'endroit de ses membres à travers tout le pays.