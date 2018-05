Angola: La solution macroéconomique passe par les transports et la logistique

Luanda — Le ministre des Transports, Augusto Tomás a déclaré mardi à Luanda que la création d'un modèle qui relie les réseaux et services de transports à un réseau d'infrastructures logistiques stratégiquement localisées, constitue la solution macroéconomique et sociale du pays.

Participants à la rencontre

Selon le gouvernant, un tel modèle peut également être la solution du fondement pour la concrétisation des objectifs de la diversification sectorielle et régionale du Produit intérieur brut (PIB), ainsi que la création de plus de richesse, intégrant des facteurs de compétitivité et d'efficacité économique qui favorisent internationalisation de l'économie angolaise.

Augusto Tomás intervenait lors du séminaire méthodologique sur l'harmonisation de la communication et marketing du ministère des Transports, où il a abordé le thème "transports, logistique et développement durable de l'Angola".

A son avis, le système de transports, composé de modes de complémentarité et d'interopérabilité élevés, liés au système logistique, devrait favoriser l'émergence d'opérateurs économiques dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture et de l'extraction minière.

De telles mesures, selon le ministre, permettront une transition calme, soutenue et consciente, consolidant le modèle économique actuel vers un modèle de développement durable, basé sur les idées clés "diversification sectorielle et compétitivité internationale de l'économie, basée sur la rationalisation et l'optimisation des ressources naturelles du pays".

Le séminaire durera trois jours et le mardi, les sujets liés au paquet législatif du secteur des transports, la présentation des instituts publics et le plan d'affaires stratégique des entreprises clés de ce secteur pour la période 2018/2022 ont été discutés.

Le ministre et le secrétaire d'Etat de la Communication sociale, respectivement João Melo et Celso Malavoloneke sont parmi les orateurs de cette rencontre.