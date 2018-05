Angola: L'Angola au sommet "Transforme l'Afrique 2018"

Luanda — La ministre de l'Enseignement Supérieur, Science, Technologie et Innovation, Maria do Rosário Sambo Bragança, représente le Président João Lourenço, au Sommet Transforme Afrique 2018 à Kigali (Rwanda), sous le thème Accélérer marché unique numérique de l'Afrique.

Selon une note du bureau de Communication institutionnelle et presse de ce ministère parvenue mercredi, à l'Angop, à Luanda, l'événement, qui se déroule du 7 au 10 ce mois, vise à trouver des méthodes pour parvenir à l'indépendance économique de l'Afrique et une saine interdépendance avec le monde.

Les Chefs d'État et de gouvernement, les commissaires des Nations Unies pour les services à large bande, les ministres, les secteurs public et privé, les organisations internationales, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, la société civile et les académiciens participent à cette rencontre.

Dans le cadre du sommet, il a été réalisé le premier Forum économique « Transforme l'Afrique », un engagement du Gouvernement envers le secteur des entreprises, tenu le 7 de ce mois, où les ministres et secrétaires d'Etat ont participé avec un public formé de chefs d'entreprise et investisseurs, abordant les questions relatives aux opportunités d'investissement et aux domaines de collaboration.