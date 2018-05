Angola: L'Angola élue membre du Comité technique spécialisé de l'Union Africaine

Cette élection prouve clairement que l'Angola est un pays protagoniste stratégique, et constitue encore une occasion d'assumer de nouvelles responsabilités et de matérialiser la politique du programme du gouvernement 2017/2020, qui vise à "consolider le rôle de l'Angola dans le Contexte International et Régional, en ayant toujours comme base l'intérêt national", ajoute le communiqué.

L'élection a eu lieu le 07 mai 2018 au siège de l'Union Africaine, précise un communiqué de presse parvenu mercredi à l'Angop, soulignant que cette mission, au niveau national, était représentée par le Ministère d'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, par le biais de la Direction Nationale des Droits de la Femme, Egalité et Equité du Genre.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.