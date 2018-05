Angola: Nécessité pour les institutions publiques de créer un cabinet de communication de crise

Luanda — Le secrétaire d'Etat à la Communication sociale, Celso Malavoloneke estime que les institutions publiques et privées devraient créer au moins un cabinet de communication de crise.

Réagir aux événements subits, imprévus et négatifs qui pourraient concerner ces institutions, telle serait la mission à accomplir par ledit cabinet, a expliqué le secrétaire d'Etat.

Intervenant dans un forum sur l'"Harmonisation de la Communication Institutionnelle et du Marketing dans le Secteur des Transports", il a dit que les institutions ou les entreprises devraient se préparer à informer d'avance sur d'éventuelles situations qui peuvent souiller leur image, au risque de perdre la crédibilité et alimenter des spéculations et de fausses informations.

Parlant de la coupure d'électricité brusque survenue récemment dans les installations de l'Aéroport international "4 de fevereiro" à Luanda, Celso a dit qu'une situation pareille exige des entreprises une bonne préparation pour faire face à ce genre d'événements.

Afin d'éviter ce genre de situations, le secrétaire d'Etat a conseillé aux entreprises de mettre en place un plan de communication de crise, et former des techniciens pour ce cabinet.

Le forum du secteur des Transports a abordé plusieurs thèmes, notamment "la communication sociale et les défis du siècle XXI" et "les transports, logistique et le développement durable de l'Angola".