Cote d'Ivoire: Mondial 2018 - Le ton est déjà donné

Le coup d'envoi du Mondial 2018 de football est déjà donné par la chaîne cryptée Canal+. Diffuseur officiel de la Fifa World Cup de cette année, la chaîne de télé a organisé récemment une vidéo-conférence pour expliquer son dispositif pour la Fifa World Cup en Russie, du 14 juin au 15 juillet 2018.

Ainsi, plusieurs journalistes issus de onze pays africains ont été invités via les filiales de Canal+, à poser des questions aux journalistes et consultants lors d'une émission en direct. Les équipes, les joueurs, les favoris, les outsiders... ont été l'objet d'analyses lors de cette téléconférence.

Pendant 25 jours, les 64 matches passeront sur Canal+ Sport 1 et Canal+ Sport 2. Et pour permettre à ses abonnés de vivre ce Mondial comme s'ils y étaient et sans rien manquer, la chaîne a mis en place un dispositif digital innovant. C'est le cas par exemple d'une équipe de 50 personnes à Paris, en Russie et en Afrique qui sont mobilisées pour faire vivre de grandes émotions aux téléspectateurs.

C'est une équipe de journalistes et 11 consultants pour la plus part des anciens joueurs, d'entraîneurs et d'experts qui vont commenter, décrypter et faire des analyses pointues pour cette 21e édition de la Coupe du monde. Une place de choix accordée aux cinq représentants africains à ce Mondial 2018. Il y aura aussi un brin d'humour avec la saison 3 du Prof du Foot de Digbeu Cravate.

Dans cette nouvelle saison, l'humoriste est descendu sur le terrain pour expliquer ses leçons à un apprenti footballeur, l'humoriste Boukary. Autant dire que le diffuseur officiel du Mondial 2018 a mis les petits plats dans les grands pour réussir sa mission.