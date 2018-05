communiqué de presse

Addis-Abeba, Éthiopie, le 9 mai 2018 (CEA) - Tout semble être prêt pour la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique qui s'ouvre ce vendredi, au Centre de conférences des Nations Unies, à Addis-Abeba.

L'un des principaux évènements parallèles qui se tiendront au cours de la conférence portera sur le potentiel de l'agriculture à dynamiser la transformation économique de l'Afrique.

L'évènement parallèle qui a pour thème, « Une force à ne pas sous-estimer : l'agriculture dynamise la transformation économique de l'Afrique », est organisé conjointement par la Division de l'intégration régionale et du commerce (RITD) de la Commission économique pour l'Afrique et le Centre africain pour la transformation économique.

Nassirou Ba, un chargé des affaires économiques du RITD, déclare que l'objectif principal de cet évènement parallèle est de partager les principales conclusions de la transformation économique de l'agriculture alimentant l'Afrique.

L'agriculture alimentant la transformation économique de l'Afrique est le deuxième rapport sur la transformation de l'Afrique publié par le Centre africain pour la transformation économique. Le rapport se concentre sur le développement de l'agriculture qui sera le moteur de la transformation économique en Afrique.

« L'évènement fournira des informations factuelles aux décideurs politiques et autres parties prenantes sur les voies à suivre pour une transformation structurelle inclusive par des politiques de modernisation agricole et de transformation agricole qui relient les petits exploitants aux marchés d'intrants et de produits », déclare M. Ba.

En ce qui concerne les résultats escomptés, le chargé des affaires économiques dit que l'évènement offrira une plate-forme pour discuter de la transformation économique de l'Afrique, alimentée par l'agriculture, aux fins d'une croissance inclusive ; permettre aux ministres et aux participants de partager des informations sur les opportunités et les défis et contribuer à un programme pour la transformation de l'agriculture en Afrique et présenter les prochaines étapes, y compris les partenariats et les forums à venir.

Les fonctionnaires des ministères des finances, de la planification économique et de l'industrie, de l'agriculture, les planificateurs régionaux et nationaux, les investisseurs et les organisations paysannes participeront parmi d'autres audit évènement.

L'évènement se tiendra au Centre de conférences des Nations Unies de 11 heures à midi, le 13 mai 2018.