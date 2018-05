Sénégal: Le Sénégal au FEG pour un partage d'expériences (DC)

"Le gouvernement continue à œuvrer pour donner aux étudiants et aux élèves des enseignements de qualité et à construire des infrastructures pour la promotion des secteurs performants de l'économie", a-t-i dit.

De son côté, son homologue de Guinée, Abdoulaye Yéro Baldé, a soutenu que "la qualité de la formation et de l'apprentissage reste un premier défi à relever pour reprendre et dépasser le niveau du système éducatif du pays".

"D'autres réformes sont engagées et au ministère de la Recherche, nous avons une vision holistique dans la formation pour former des ressources humaines capables de répondre aux besoins de l'économie nationale", a-t-il dit.

M. Ndiaye a rappelé que "depuis 2012-2013, d'importes reformes ont été engagées au Sénégal, ce qui a permis d'injecter beaucoup de ressources à ce niveau et inciter la population à aller vers les sciences et la technologie.

