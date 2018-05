Sénégal: Criminalité financière - "Le dispositif de répression à la hauteur des conséquences" (ministre)

Cette évaluation par les pairs qui a été effectuée 10 ans après celle du premier cycle, a été précédée par l'évaluation nationale des risques qui a permis l'identification des risques sectoriels et globaux ainsi que la formulation des mesures de prévention et d'atténuation appropriée.

"En 2017, le Sénégal a fait l'objet d'une évaluation mutuelle au titre du second titre, à l'effet d'examiner le niveau de conformité et d'efficacité de son dispositif national de lutte au regard des 40 recommandations du groupe d'action financière (GAFI)", a-t-il relevé.

Le ministre a rappelé que le Sénégal a très tôt réaffirmé son engagement dans le combat contre la criminalité financière et, plus particulièrement, contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce combat est engagé de manière concertée entre les Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Mangara a relevé que la présente rencontre se tient dans un contexte régional marqué par la récurrence des crises et la résurgence des menaces terroristes susceptibles de remettre en cause la stabilité des Etats membres de notre communauté.

"Le dispositif de répression doit être à la hauteur des conséquences néfastes de la criminalité financière. C'est ce qui explique l'engagement et l'implication des autorités publiques en charge de la sécurité et de la justice", a notamment déclaré M. Mangara.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.