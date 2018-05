Burkina Faso: Infrastructures routières - Un pont sera érigé sur le barrage de Guitti dans le Yatenga

Le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, en compagnie du ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles, Smaïla Ouédraogo, a effectué, le mardi 8 mai 2018, une tournée sur les axes Ouagadougou-Kongoussi, Kongoussi-Tikaré-Séguénéga et Séguénéga-Guitti sur la Route nationale n°15 (RN15).

Sous un soleil de plomb ce mardi 8 mai 2018, le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma et son staff technique, en compagnie du ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles, Smaïla Ouédraogo, ont pris la voie de Kongoussi pour une tournée d'inspection des infrastructures routières. Une visite qui va les conduire à Kongoussi, Tikaré dans la région du Centre-Nord et Séguénéga dans la région du Nord. Selon le ministre Bougouma, cette sortie de terrain a deux objectifs. Le premier, pour lui, c'est de voir l'état de dégradation avancée de la route Ouagadougou-Kongoussi. « Nous avons également emprunté la voie qui va de Kongoussi à Tikaré pour parvenir à Séguénéga. Là également, l'état de la route est préoccupant malgré les travaux de remise en état qui ont commencé entre Kongoussi et Tikaré », a-t-il ajouté. Le second objectif central, a-t-il fait savoir, c'est d'apporter une réponse à la préoccupation de la population concernant la Route nationale n°15 (RN15) dans la province du Yatenga. En effet, a expliqué le chef du département des Infrastructures, la construction du barrage de Guitti a nécessité la déviation temporaire de cette voie. A l'entendre, cela veut dire que la RN15 doit être rétablie dans son fonctionnement. Pour ce faire, a-t-il poursuivi, il est nécessaire, selon les études techniques qui ont été effectuées, de réaliser au niveau du barrage de Guitti, un pont d'à peu près 120 m de long sur 8 à 9 m de hauteur. Cela va nécessiter, selon lui, la mobilisation de moyens financiers et techniques importants parce qu'en plus de l'ouvrage lui-même, il faut réaliser un remblai important sur un bon linéaire pour maintenir la route hors d'eau. Tout cela va coûter environ 7 milliards de F CFA au bas mot, a mentionné le ministre des Infrastructures. « Les études doivent être revues dans les meilleurs délais afin que nous puissions procéder au lancement d'un appel d'offres pour recruter l'entreprise qui sera à mesure de réaliser cet ouvrage dans de meilleures conditions », a-t-il rassuré.

L'axe Ouagadougou-Kongoussi sera bientôt réhabilité

En ce qui concerne la route Ouagadougou-Kongoussi, il a déclaré qu'un financement est acquis et que les dossiers d'appel d'offres sont prêts pour réhabiliter cette route en béton bitumineux en même temps que le tronçon Sakoinsé-Koudougou. « Nous pensons que ces travaux commenceront d'ici le mois de juin. En tous les cas, nous attendons la réaction de notre partenaire technique et financier en l'occurrence la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) avant de lancer ces travaux. Nous saisissons cette occasion pour rassurer les usagers de la RN15 mais également ceux des autres routes dont nous avons signalé. Nous veillerons à ce que ces travaux qui vont être entrepris le soient le plus rapidement possible et conduits à leur terme dans des bonnes conditions techniques et dans le respect des règles de l'art », a soutenu le ministre des Infrastructures.

Le maire de la commune de Séguénéga, Rasmané Bélem, a signifié que la visite du ministre des Infrastructures encourage et rassure de la continuité des actions gouvernementales pour le développement de sa commune en particulier et du Burkina Faso en général. Pour lui, la réalisation du tronçon Séguénéga-Ramsa-Zanna-Nongfaïré sur la RN15 permettra d'améliorer les conditions de vie des populations de sa commune. La haut-commissaire de la province du Yatenga, Séni Kabou, représentante du gouverneur de la région du Nord, a également salué cette sortie des membres du gouvernement dans la commune de Séguénéga en ce sens que la préoccupation de la population liée au fonctionnement de la RN15 a trouvé une réponse favorable de la part du gouvernement.