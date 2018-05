Angola: Le Ministère de la Culture et le consortium Réseau paysan signent un accord de partenariat

Luanda — Pour le développement, la promotion et la valorisation de la production et de l'expansion de l'artisanat angolais au pays et à l?étrangers, le ministère de la Culture et le Consortium du réseau paysan ont signé jeudi, à Luanda, un accord de partenariat.

L'accord signé par le directeur général de l'Institut national des industries culturelles et créatives (INIC), Gabriel Cabuço, et le représentant du consortium, Gentil Viana, vise à établir un mécanisme d'enregistrement les artisans pour définir les modalités de l'acquisition de pièces faites à la main.

L'accord vise également à promouvoir et encourager les actions d'exportation de pièces artisanales, à travers un projet intégré visant à inciter la production artisanale angolaise.

Le Ministère de la Culture va agir sur quatre lignes d'action, notamment la formation et le renforcement institutionnel, l'encouragement de la production, la circulation et la distribution, les échanges culturels et la promotion de l'image de l'Angola.

Gabriel Cabuço a souligné qu'ils cherchaient également à tirer parti du potentiel artistique des artisans angolais qui, avec leur travail et savoir, contribuaient à la récupération de la culture angolaise.

À son tour, le responsable du consortium, Viana Gentil, a déclaré que le partenariat visait également à rendre plus durable l'industrie culturelle et créatrice angolaise.

Gentil Viana a dit qu'en vertu de l'accord on envisageait d'établir un réseau logistique, des sources de matières premières et d'équiper les ateliers d'équipements modernes.