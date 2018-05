Angola: Formation des agents culturels angolais en Chine

La formation est suivie par 27 représentants d'Angola, de Guinée équatoriale, du Cap-Vert, de Guinée Bissau, du Mozambique, du Nigeria, de Sierra Leone, des Seychelles et de Sao Tomé et Principe.

La formation organisée par le Ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Chine vise à fournir aux participants des connaissances pour mettre en œuvre le Plan d'action de Johannesburg du Forum de coopération Chine-Afrique (FOCAC) 2016-2018, et soutenir le développement durable de l'industrie créative culturelle des pays africains.

Luanda — Une délégation angolaise intégrée par le directeur de l'Institut national de formation artistique du ministère de la Culture, Paulo Kussy, et les artistes plastiques Fineza Teta et Adão Mussungo participent depuis le 7 mai à la troisième édition de la formation en design créatif en Chine.

