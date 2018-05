Angola: Le Parlement veut des perspectives de progrès pour les jeunes

Luanda — La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Joana Lina, a considéré ce jeudi, à Luanda, la nécessité d'appliquer des investissements durables au profit des jeunes, afin qu'ils puissent avoir des perspectives de progrès culturel, politique, économique et social.

Joana Lina, qui intervenait lors d'une rencontre avec les plates-formes juvéniles angolaises, promue par la septième commission de l'Assemblée nationale, a dit que l'investissement dans la jeunesse est cruciale, car cette frange sociale ne peut pas être limitée dans l'espace culturel, politique, économique, sociale et civique.

Pour elle, avec le développement technologique, on assiste de plus en plus des comportements ambivalents chez les jeunes, exhortant le pouvoir politique à trouver des réponses cohérentes.

Ces comportements, en général, a-t-elle indiqué, sont motivés par la subjectivité et une prolifération de styles de jeunes à considérer comme un problème social.

Il a noté que le problème majeur de ces modernités pour les jeunes est le maillage des contradictions associées à une identité, produit de multiples socialisations, qui génère des écarts sociaux et qui a pris compte des sociétés.

Elle a d'autre part précisé que les politiques publiques devraient être conformes aux nouvelles formes de représentation de la jeunesse et se situent à l'avant-garde de la production de nouvelles représentations et utopies.

La députée a fait savoir que le pays s'adaptait à la nouvelle réalité des ressources limitées, qui a créé des contraintes à la main-d'œuvre jeune, augmentant le risque ds inégalités sociales.

Malgré le climat économique défavorable et, comme par le passé, soutient la source, la jeunesse a dépassé et vaincu de nombreuses difficultés. «Nous avons la foi que de meilleurs jours viendront et de nouveaux espoirs feront de la jeunesse le protagoniste des transformations économiques et sociales».

A son tour, le représentant de l'ONU en Angola, Paolo Balladelli, estime que c'est par le dialogue que les jeunes peuvent exprimer leurs idées et leurs préoccupations et construire une famille et une société angolaise développée, inclusive et libre.