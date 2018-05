Angola: Nécessité de boucler le processus de recensement des Anciens combattants

Luanda — Le ministre des Anciens combattants et Vétérans de la Patrie a plaidé jeudi, à Luanda, pour la nécessité de boucler le processus du recensement des Anciens combattants, et de créer des conditions pour le démarrage du dénombrement des Vétérans de la Patrie qui, d'après la Constitution de la République d'Angola, avaient également droit à une assistance spéciale de la part de l'Etat et de la société en général.

"En ce domaine, il nous faut également fournir des efforts de façon à moderniser le système de recensement, créer une base de données sûre et crédible qui contribue au contrôle de tous les citoyens inscrits au système d'assistance spéciale réservée aux Anciens combattants", a ajouté João Ernesto dos Santos dit "Liberdade" à l'ouverture du XVIII Conseil consultatif du Ministère des Anciens combattants et Vétérans de la Patrie.

En vue d'améliorer l'organisation du Ministère, il y a lieu de commencer par changer les mentalités, la façon de voir, de sentir et de penser au pays, a-t-il souligné, ajoutant que pour atteindre cet objectif il faut que la capacité d'imagination et de créativité de chaque membre du secteur dépasse le conformisme et les routines de tous les jours.