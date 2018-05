Angola: Les Angolais intègrent la mission de paix et de sécurité au Darfour

Addis — - Une délégation de diplomates de l'ambassade d'Angola en Ethiopie est revenue jeudi à Addis-Abeba, en provenance du Darfour, au Soudan, où elle accomplit une mission sur terrain, insérée dans l'agenda du mois de mai du Conseil de paix et sécurité (CPS) de l'Union africaine, dont le pays est membre.

La délégation de l'Union africaine était intégrée des 15 pays qui composent la CPS, qui, du 5 au 9 mai, a travaillé sur ce terrain, en proie à des conflits internes depuis 2003, et a analysé les activités de l'Union africaine au Darfour ( UNAMID), en particulier leurs reconfiguration en cours.

Cette mission a fait suite une autre récente au Soudan du Sud, à la frontière avec le Soudan, qui est également voisin de l'Égypte, de l'Éthiopie, de la Libye, du Tchad, de la République centrafricaine et de l'Érythrée.

Dans la foulée du rapport sur la visite au Soudan du Sud, l'Angola a déclaré à la 768e réunion du CPS, à Addis-Abeba (26 avril), que le plus nouveau pays du continent n'a jamais eu une vraie paix depuis l'indépendance (2011) , pour des raisons politiques, économiques, ethniques et religieuses, et a donc encouragé un travail permanent avec les acteurs politiques, religieux et traditionnels pour la réalisation de la paix définitive.

Cependant, l'Angola, qui a la présidence tournante de la CPS dont le mandat termine en septembre 2018, a concentré ses interventions au cours du mois d'avril, sur des questions telles que la prévention du génocide sur le continent, l'aide humanitaire, la création de la Force africaine en état d'alerte, ainsi que la situation politique au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo.

La présidence du CPS pour le mois de mai est assurée par le Rwanda, succédant au Nigeria en avril.

L'ordre du jour de la761e session d'organes (avril 5) a consacré le thème Prévention de l'idéologie de haine, du génocide et des crimes de haine, et l'ambassadeur angolais Arcanjo do Nascimento a émis l'hypothèse d'activation du mécanisme d'alerte préalable afin d'éviter de nouveaux génocides ou la ratification d'instruments juridiques universels pour combattre le génocide.

La session suivante (9 avril) a porté sur l'opérationnalisation effective de l'Agence humanitaire africaine, vu que l'Afrique accueille actuellement les trois quarts de la population mondiale déplacée, avec plus de 5,6 millions de réfugiés et 13,2 millions de déplacés internes.

Considérant le cadre comme complexe et exigeant, l'Angola a appelé à la création de mécanismes adéquats pour le bon fonctionnement de l'Agence africaine d'assistance humanitaire.