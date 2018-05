Sénégal: Conakry - Démarrage de la 2éme édition du Forum de l'étudiant guinéen

- La deuxième édition du Forum de l'étudiant guinéen (FEG) à laquelle participe le Sénégal a démarré, ce jeudi, à Conakry.

Des centaines d'élèves et d'étudiants ont pris d'assaut le Palais du Peuple de Conakry où va se tenir le forum pendant trois jours.

Les organisateurs s'affairaient autour des derniers réglages avant la cérémonie officielle d'ouverture prévue à 16h. .

Le Sénégal est représenté au forum par une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dirigée par Amadou Tidiane Ndiaye.

La délégation composée d'une vingtaine de participants a presque terminé son installation sur le site du FEG. Il ne reste plus qu'à bien mettre en évidence le drapeau du Sénégal, disposer les dépliants. Sur place, on prend aussi des selfies et photos de groupe pour immortaliser cet événement d'échanges et de partage.

Les Universités Cheikh Anta Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis, Alioune Diop de Bambey et Assane Seck de Ziguinchor, l'université virtuelle du Sénégal, représentent l'enseignement supérieur du Sénégal.

Il y a également l'Ecole polytechnique de Thiès, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Thiès et l'amicale de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF).

Dans le hall du Palais du peuple, règne une ambiance festive rythmée par les va-et-vient incessants des étudiants, élèves, encadreurs mêlés aux éclats de rire et à la musique.

En uniforme ou habillés de manière décontractée, élèves et étudiants arpentent en toute convivialité le vaste espace aménagé pour l'exposition des 17 universités publiques et instituts de la Guinée ainsi que d'autres pays dont le Sénégal.

Ces visiteurs s'arrêtent devant les stands dont l'installation est terminée. Ils lisent et regardent attentivement les brochures et les dépliants pour en savoir davantage.

Les journalistes en herbe des écoles de journalisme et communication qui participent au forum s'adonnent au jeu de questions et réponses et des entretiens à côté des journalistes chevronnés qui font des plateaux de situation.

Cette 2ème édition du FEG a pour objectif de créer un espace d'échange et d'information sur les formations disponibles et d'établir un lien entre les étudiants et les futurs bacheliers avec les institutions d'enseignement supérieur et les acteurs de la formation.

Il est considéré comme l'une des plus grandes rencontres de l'enseignement supérieur guinéen. C'est un espace d'information et de découverte pour les choix des études, les formations et les opportunités qui peuvent s'offrir aux étudiants et élèves.

Plus de 30 000 personnes sont attendues au forum auquel participent des étudiants, des institutions d'enseignement supérieur publiques et privées, des écoles d'enseignement professionnel et technique, et des chefs d'établissement entre autres.

Plusieurs conférences et ateliers thématiques ainsi que des expositions des institutions d'enseignement publiques et privées de la Guinée, du Sénégal, du Burkina Faso ainsi qu'une dizaine de pays seront organisées.