Sénégal: Célébration de la journée de l'éducation à la diversité par le Cécifoot

"Pour arriver à cet objectif, une approche communautaire de la question est plus qu'indispensable pour éliminer les obstacles sociaux pour les personnes en situation handicap et créer pour elles des opportunités d'exercer leurs droits sur la base de l'égalité avec les autres", a-t-il indiqué.

"L'expérience offerte à ces jeunes élèves footballeurs va renforcer chez eux l'esprit d'équipe et de bénévolat, la communication, le respect face aux différences interpersonnelles et la compréhension du handicap", a salué le représentant résident de la JICA au Sénégal Moriya Yuji lors d'une cérémonie organisée au siège de l'agence japonaise.

La Journée de l'Education à la Diversité par le Cécifoot sera marquée un match de Cécifoot entre les élèves sénégalais et les volontaires japonais au terrain du Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT) Sénégal-Japon.

L'organisation de cette journée entre dans le cadre de la promotion des pratiques des activités ludiques pédagogiques et sportives pour "renforcer les capacités de communication des participants en prêtant attention à la diversité et aux différences interpersonnelles".

Dakar — Le Sénégal et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont, célébré, jeudi, à Dakar la journée de l'éducation à la diversité par le Cécifoot, le football pour aveugles et malvoyants.

