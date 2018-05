Cote d'Ivoire: Hommage à Memel Fotê/Josué Guébo - « Il faut s'abreuver à cet homme repère »

interview

Membre du comité d'organisation, le poète et professeur de philosophie situe les enjeux des journées de commémoration des 10 ans de disparition de l'honnête homme qui commencent de ce matin

Aujourd'hui commence l'hommage à Memel Fotê. Que nous réservez-vous?

En ce jour du 11 mai 2018 qui marque les dix ans de la disparition du savant ivoirien nous invitons, sous la direction du Pr Sery Bailly, Président de la fondation Memel Fotê, les communautés scientifiques, mais aussi tout le grand public, à s'approprier les idéaux d'excellence et d'humanisme qui ont caractérisé le savant et humaniste ivoirien. La journée d'aujourd'hui, inaugurale, sera marquée par les hommages des officiels, des pairs, et des témoignages relatifs à Memel Fotê.

Pourquoi était-il important pour de célébrer ce dixième anniversaire ?

Il nous a semblé important de marquer un temps de réflexion, pour contribuer à fixer dans la conscience collective des valeurs chères au savant ivoirien. Ces valeurs sont, entre autres, le respect du travail bien fait, la défense la démocratie, l'humanisme et le militantisme intellectuel. Si les crises contemporaines peuvent être interprétées comme des crises des valeurs, il nous semble important de mettre en lumière des symboles d'exemplarité. Or, des figures comme celle de Memel Fotê sont, à n'en point douter, des repères auxquels notre société peut s'abreuver pour renouer avec les valeurs susceptibles de nous garantir stabilité, respectabilité et progrès.

Confirmez-vous la conférence inaugurale par le professeur Eboussi Boulaga?

Le Professeur Eboussi Boulaga ne pourra malheureusement pas être des nôtres. Des problèmes de santé l'empêchent d'honorer ce rendez-vous, pour lequel il avait donné son plein accord. Il n'empêche que la réflexion se tiendra autour de la production et de la postérité intellectuelle du savant qui fut à la fois, anthropologue, philosophe, théoricien de la santé, de la démocratie, de l'écologie et auteur d'une monumentale thèse sur l'esclavage. Nous aurons, à l'ISTC, dès demain samedi, une série de conférences sur l'œuvre de Memel Fotê. Quatre grandes figures de l'intelligentsia ivoirienne interviendront, à l'occasion : les professeurs, Aké N'Gbo, Boa Thiémélé, Gadou Dakouri et Voho Sahi.

Il est prévu une exposition d'œuvre d'art. En quoi cela consiste?

Le travail mémoriel auquel nous procédons, par ces journées, vise à inscrire dans les consciences l'œuvre, mais aussi l'image du savant ivoirien. L'exposition d'art fournira au public l'image du savant et particulièrement celle de son visage. Or chacun sait que le visage est une marque décisive de l'identité, un symbole de la perpétuation de la présence. L'exposition est donc hommage graphique tout autant qu'expression d'une démarche mémorielle. Les tableaux pourront être acquis par les visiteurs.