Cote d'Ivoire: Hommage aux femmes du « Badégnan » aux Etats-Unis - Reconnaissance et gratitude à la première dame Dominique Ouattara

En reconnaissance de toutes ces oeuvres, le Badégnan a remis une plaque d'appréciation et de remerciements à la représentante de la Première Dame, Mme Aissata Keita Haidara.

Hommage aux femmes du « Badégnan » aux Etats-Unis : Reconnaissance et gratitude à la première dame Dominique Ouattara

Le samedi 5 mai 2018, la salle des Fêtes du Glenallan School à Wheaton, dans l'Etat du Maryland, a servi de cadre à la cérémonie d'hommage aux femmes de l'Association le Badégnan de la région métropolitaine de Washington, DC.

Cette cérémonie était placée sous le parrainage de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, représentée par Madame Aissata Keita Haidara, épouse de SEM Mamadou Haïdara, Ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis.

La communauté ivoirienne, des amis de la Côte d'Ivoire et plusieurs représentants de la diaspora africaine à Washington, DC ont honoré de leur présence cette sympathique cérémonie.

« Pourquoi ce gala d'hommage aux femmes ? Notre religion nous enseigne que le paradis de l'enfant se trouve aux pieds de ses géniteurs et principalement aux pieds de sa mère. Citant un hadith, il nous est également rapporté qu'un enfant s'adressant au prophète (SWT) lui demanda : De toutes les personnes qui me sont proches, qui dois-je le plus honorer ? Il lui répondit : Ta mère. L'enfant demanda : Apres ma mère, qui d'autre ? Il répondit encore: Ta mère. L'enfant demanda une troisième fois : Apres ma mère qui vient ensuite ? Pour la troisième fois de suite, il s'entendit dire : Ta mère. L'enfant demanda encore: OK. Et après elle qui vient ? Et cette fois-ci, la réponse fut: Ton père ».