Cote d'Ivoire: Hygiène et sécurité alimentaire - Des experts planchent sur la règlementation à Abidjan

Promouvoir les exemples édifiants qui sous-tendent les décisions règlementaires sur les aliments, tels que le demandent la Commission du Code alimentaire et ses organisations mères comme l'Organisation mondiale de la santé (Oms), l'Organisation de l'Onu pour l'agriculture et l'alimentation (Fao).

Tel est l'objectif que vise l'atelier qui s'est tenu les 25 et 26 avril 2018 au Centre de recherche et développement de Nestlé pour l'Afrique, à Abidjan.

Cette rencontre a été mise en œuvre par la Plate-forme d'analyse des risques et d'excellence en réglementation des aliments (Parera) de l'Université Laval à Québec (Canada), en collaboration avec la section Afrique subsaharienne de l'organisme de référence international sur le choix et la validation des méthodes d'analyse alimentaire « Association of official analytical communities» (Aoac international).

Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana et Nigeria

Autour du thème «L'utilisation des méthodes d'analyse des aliments à des fins réglementaires», cette plate-forme d'échanges a réuni des experts, des scientifiques et des représentants des autorités compétentes, ainsi que des institutions partenaires impliquées dans l'analyse des aliments à des fins règlementaires. En Afrique de l'ouest en général, et particulièrement en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana et au Nigeria.

«Il est indispensable que les méthodes d'analyse des aliments utilisées dans un cadre règlementaire puissent être sélectionnées avec minutie, en tenant compte de leur adéquation aux objectifs d'analyse. Les méthodes d'analyse des aliments et des productions agricoles sur le continent sont fondamentales», explique Dr. Samuel Godefroy, Professeur en Analyse des risques et politiques règlementaires de l'Université Laval.

