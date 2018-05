Cote d'Ivoire: Métiers de l'architecture et de l'urbanisme - Les épreuves écrites du concours d'EAMAU se sont déroulées

Chaque année, à la même période, le concours est organisé dans les États membres et les candidats composent au même moment pour le compte de l'EAMAU.

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a organisé la phase écrite des épreuves du concours de l'Ecole Africaine des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme (EAMAU).

Les épreuves ont débuté dans la matinée du mardi 8 mai, à la Chambre du Commerce d'Abidjan et ont pris le 9 mai.

Cette année, 119 candidats (78,2% de garçons et 21,8% de filles) prennent part à ce concours : 91 en Architecture, 04 en Gestion Urbaine et 24 en Urbanisme.

Les bacheliers (toutes séries confondues) de la session 2017 ou les titulaires d'un diplôme équivalent ou encore les élèves des classes de terminale, sous réserve de réussite au baccalauréat de l'année en cours se sont inscrits sur la plate-forme http://www.eamau.org/ du mardi 20 mars au vendredi 13 avril 2018.

Pour la première journée, les candidats, dont 113 venant de la Côte d'Ivoire, 03 du Bénin, 03 du Burkina Faso et 01 du Mali ont planché sur les épreuves de Mathématique, Culture générale et Dessin. Puis ont composé mercredi en Français et en Physique.

Prof Assoumou Antoine, le Directeur des Examens, des Concours et de l'Orientation (DEXCO) du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l'ouverture des épreuves, a dit « Nous lançons un appel aux futurs bacheliers 2018 que le concours leur est accessible pour l'année prochaine et également aux élèves des classes de Terminale. Il n'y a pas de risque de chômage au retour de la formation avec un boom immobilier observé au niveau de la Côte d'Ivoire ».

L'admission définitive dans l'une des filières de l'Ecole Africaine des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme de Lomé est subordonnée à l'obtention d'une bourse d'études du pays du candidat admis. L'EAMAU accueille aussi des élèves pouvant s'acquitter des frais annuels de scolarité, et ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20) au concours.

Les résultats seront proclamés le 14 juillet 2018.

Rappelons que l'EAMAU, basée à Lomé au Togo est une institution inter-États (14 pays d'Afrique francophone au Sud du Sahara) d'enseignement supérieur et de recherche. Elle fut fondée par une résolution du sommet des Chefs d'États de l'Organisation commune africaine et malgache (OCAM) en 1975, à la suite d'une étude de l'UNESCO sur la nécessité d'une institution de formation en architecture et urbanisme, au bénéfice des États africains en pleine croissance urbaine.

Source: Sercom Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique