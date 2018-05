Cote d'Ivoire: Croix Rouge - La présidente nationale insiste sur le travail bien fait qui donne "le sourire"

La présidente nationale a donc saisi l'occasion pour lancer "l'appel à l'action". Et cela afin que les membres et volontaires de la Croix rouge puisse partager l'un des symboles les plus universels : Le " Sourire".

Les valeurs prônées par Henry Dunant le créateur de la Croix rouge ont été remis au goût du jour par Mme. Koné Karidjata épse Souaré, présidente nationale de la Croix Rouge de Côte d'Ivoire, mardi 08 mai à l'occasion de la célébration de la journée internationale du mouvement à Abidjan Plateaux à son siège.

"A l'origine, il y a eu un homme seul, sur un champ de bataille. Cet homme s'appelait Henry Dunant. Il n'était ni pire ni meilleur, comme vous et moi ; mais il a su, un jour, s'arrêter, se pencher sur son prochain et, à partir de ce geste, changer la face de l'Humanité. Ainsi est née la Croix-Rouge", a-t-elle tenu à rappeler.

Avant d'invité les différents volontaires de la Croix rouge à faire sienne ses valeurs humanitaires en y associant "le sourire". La célébration du 08 mai en 2018 se présente comme celle d'apporter un mieux-être et une satisfaction à travers nos services aux communautés. Le SOURIRE, doit être le squelette de nos actions et le gage de notre complicité avec les bénéficiaires et les milliers de volontaires présents dans les communautés, a-t-elle insisté.

" Pour un volontaire, c'est le signe d'un travail bien fait. Pour une personne touchée par une crise, un sourire peut vouloir dire que quelqu'un est là pour apporter son aide. Partager un sourire, est une invitation à mettre en lumière les actions et les réalisations des communautés", a-t-elle insisté.

Par ailleurs, que cette année, le don de Sang, à l'instar des autres actions, sera l'activité majeure retenue par la Croix-Rouge de Cote d'Ivoire, consciente de l'importance et de l'urgence de ce besoin. Elle s'est engagée, avec l'ensemble de ses 81 comités locaux répartis sur l'ensemble du territoire, pour multiplier le nombre des donneurs, les rassembler, les mobiliser afin de récolter le maximum de poches de sang et donner ainsi, du sourire aux familles et aux hôpitaux.

Le thème de la célébration de la journée internationale 2018 de la Croix rouge est : « Partout, pour tous ».

