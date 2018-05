Cote d'Ivoire: Saisons des pluies 2018 - Les experts réfléchissent sur les prévisions météorologiques

Selon Ibrahim Idi-Issa, secrétaire général adjoint du Sea/Cilss, ce forum témoigne de l'intérêt que les acteurs portent aux questions liées à la sécurité alimentaire, à l'environnement et au changement climatique, car la variabilité du changement climatique constitue un des défis majeurs pour le développement en Afrique.

Saisons des pluies 2018: Les experts réfléchissent sur les prévisions météorologiques

Le Centre africain de la météorologie appliquée au développement (Acmad) a organisé, en collaboration avec le centre régional de la zone Agro-hydro climatique et météorologique (Agrhymet), la direction de la météorologie nationale et les partenaires au développement, un forum régional sur l'information climatique et météorologique avec les experts en gestion des risques et catastrophes dans la région soudano-sahélienne du 3 au 5 mai 2018, à Bingerville.

« La nécessité de produire des informations météorologiques et climatiques pertinentes dans le bon format, avec la bonne fréquence et communiquer à travers un canal approprié au bon utilisateur est important. Si cela est couplé à une action anticipée, l'impact sera d'autant plus fantastique car combiner l'alerte précoce à l'action anticipée nécessite d'identifier toutes parties prenantes et leurs rôles respectifs le long de la chaîne de valeur ajoutée du service météorologique et climatique », a affirmé Léon Guy, représentant de le directeur général d'Acmad. Avant d'ajouter que ce forum régional qui s'inscrit dans le cadre du projet Sahodra a pour but de répondre à certains de ces exigences, au fur et à mesure que l'approche évolue.

Selon Ibrahim Idi-Issa, secrétaire général adjoint du Sea/Cilss, ce forum témoigne de l'intérêt que les acteurs portent aux questions liées à la sécurité alimentaire, à l'environnement et au changement climatique, car la variabilité du changement climatique constitue un des défis majeurs pour le développement en Afrique.

Cela s'est traduit par une hausse de la température, une variabilité accrue des précipitations et une recrudescence des phénomènes météorologiques comme les inondations et les sécheresses qui sont à l'origine des dégâts et dommages importants sur les systèmes naturels et l'économie. Il est donc important de promouvoir la production de connaissances scientifiques nécessaires à la prise de décision pour le renforcement des systèmes de gestion opérationnels des risques et des stratégies d'adaptation à la variabilité et au changement climatique.

Georges Philippe Ezaley, directeur général de la Société d'exploitation aéroportuaire et la météorologie (Sodexam), représentant le ministre des Transports, s'est félicité de la tenue de ce forum qui vise à renforcer la capacité des participants sur l'analyse hydro-climatique et météorologique, élaborer des prévisions agro-climatiques et échanger avec les spécialistes sur les séquences de pluie, les séquences sèches pour améliorer leurs compétences sur les prévisions saisonnières. C'est la troisième fois que la Côte d'Ivoire accueille ce type de forum, après 1998 et 2014.