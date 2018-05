Ile Maurice: Possession d'armes et de psychotropes - Le Dr Christian Lanchier blanchi

Quant aux armes et munitions retrouvées chez lui, le Dr Lanchier a admis qu'il n'avait pu renouveler son permis de port d'arme. Précisant toutefois qu'il détient un Competency Certificate en bonne et due forme car il est un chasseur émérite très connu à Maurice.

Les quatre accusations dont il faisait l'objet ont été rayées. Le Dr Christian Lanchier, qui était accusé de possession de psychotropes, de munitions et d'armes à feu sans permis devant la cour de Rodrigues, avait présenté une motion en ce sens, par le biais de son homme de loi, Me Erickson Mooneapillay. Le magistrat Daniel Dangeot y a accédé.

