La Maison de l'Entreprise, à Abidjan Plateau, a abrité le 7 mai la cérémonie de lancement officiel de la deuxième édition des « Awards du financement ». Cette rencontre qui a enregistré la présence de plusieurs chefs d'entreprises est une initiative de la Commission développement des Pme et du financement présidé par Daouda Coulibaly, directeur général de la Société ivoirienne de banque (Sib). Elle s'inscrit dans la continuité du forum « La Finance s'engage » dont l'objectif est de mobiliser des acteurs de l'écosystème financier pour des prises d'engagement public devant leurs pairs à financer les Pme.

Daouda Coulibaly a indiqué qu'il s'agit, à travers ces Awards, de récompenser les acteurs de la finance qui ont réalisé et respecté leurs engagements pris en 2017 en faveur des Pme ivoiriennes. En effet, ce prix dont les lauréats seront connus le 23 novembre, est ouvert à 33 établissements bancaires qui devront soumettre, au plus tard le 31 mai, leurs engagements et les prévisions 2018 à la commission dédiée à cet effet. Daouda Coulibaly a donc saisi cette occasion pour encourager les établissements financiers à se mobiliser massivement pour le succès de cet évènement. En effet, il estime que « sans les institutions financières, l'initiative est morte ».

Désyrée Porquet Fouqueray, country manager, a, pour sa part, souligné que le jury composé d'éminentes personnalités de l'économie évaluera les établissements financiers sur la base de plusieurs critères. Notamment, la disponibilité du financement, les produits et services mieux adaptés aux besoins des Pme, les délais de réponses plus courts aux dossiers de financement, le niveau d'information disponible sur les produits financiers existants et le renforcement des capacités des Pme.

Se réjouissant de cette initiative, le lauréat de l'édition 2017 des Awards du financement, le directeur général de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire (Bicici), Jean Louis Menann Kouamé, a exhorté le secteur bancaire à s'intéresser aux Pme, d'autant plus que, selon lui, elles sont les principales actrices du développement économique et créatrices d'emploi.