Cote d'Ivoire: Santé et Sécurité au travail - L'inspection du travail ivoirienne adopte un plan d'intervention

Des échanges ont eu lieu sur la validation du diagnostic approfondi dans lesdits secteurs.

La problématique de l'emploi dans le secteur informel est au cœur d'un atelier qui a ouvert ses portes vendredi dernier. A la suite des échanges, un plan stratégique d'intervention dans l'économie informelle par l'inspection ivoirienne. C'était du 7 au 9 mai à la Riviera Palmeraie. Pour les inspecteurs du travail et les médecins du travail, cette stratégie s'inscrit dans le cadre d'une planification pluriannuelle. Et cela, dans les secteurs des bâtiments et des travaux publics, de la menuiserie et de la coiffure esthétique. Les priorités d'action seront définies.

Des échanges ont eu lieu sur la validation du diagnostic approfondi dans lesdits secteurs. Ce projet appelé Gouvernance et financé par le gouvernement français vise à aider les très petites, petites et moyennes entreprises à prévenir les risques professionnels, à améliorer les conditions de travail de leurs employés et à faire respecter les principes et droits fondamentaux du travail.

Selon Aguié Amafon, conseiller spécial du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ce projet s'inscrit dans les actions prioritaires du gouvernement pour améliorer la protection sociale des travailleurs. Il a ajouté qu'il est indispensable pour un travail décent.

Quant à Marie-Christine Coënt, conseillère technique principale du projet, elle a souligné qu'il s'agit d'appuyer les inspections pour un bon suivi de la santé et la sécurité au travail. Il est intéressant que les bénéficiaires soient sensibilisés pour obtenir des résultats probants, a-t-elle poursuivi.

Ce projet est mis en œuvre dans cinq pays : le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Togo et la Tunisie.