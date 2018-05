Mali: Présidentielle malienne - Modibo Koné vend son projet à ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire

Au cours du bref échange qu'il a eu avec la diaspora malienne, quelques minutes après son arrivée, à Azalaï Hôtel à Marcory, Modibo Koné a expliqué sa vision d'un Mali qui regorge de potentialités et qui a des atouts pour être un pays développé.

Le candidat du mouvement Mali Kanu au scrutin présidentiel malien du 29 juillet, Modibo Koné, a séjourné recemment en Côte d'Ivoire. A l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny où il a atterri, le challenger d'Ibrahim Boubakar Kéita a été accueilli par une foule nombreuse de partisans venus lui témoigner leur soutien, relativement à son ambition de briguer la magistrature suprême du Mali.

Au cours du bref échange qu'il a eu avec la diaspora malienne, quelques minutes après son arrivée, à Azalaï Hôtel à Marcory, Modibo Koné a expliqué sa vision d'un Mali qui regorge de potentialités et qui a des atouts pour être un pays développé. « Le Mali est un beau pays, un territoire prospère qui est à la traîne à cause de ses dirigeants actuels. Je vous demande de ne pas vous tromper et de faire le choix qu'il faut, le moment venu, pour que les choses changent », a averti l'ancien président directeur général de la Compagnie malienne de développement textile (Cmdt).

Outre Abidjan, Modibo Koné s'est rendu à Bouaké et à Yamoussoukro. Il a dit à ses frères et sœurs maliens qui sont dans ces contrées qu'il a besoin d'eux. « Regardez votre pays, regardez vos frères et sœurs qui sont en train de mourir au nord. On compte sur la diaspora pour faire bouger les lignes », a indiqué l'ex-directeur des opérations de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) qui lorgne désormais le Palais de Koulouba.