Cote d'Ivoire: Arts martiaux - Cocody crée son festival

Le forum de l'université abrite ce dimanche 13 mai, à partir de 8h, le 1er festival des arts martiaux de Cocody. Dénommé « La fête des arts martiaux », cet évènement inédit est une initiative du Collectif des amis des arts martiaux de Cocody.

«Notre objectif est de promouvoir les arts martiaux dans la commune. Nous voulons, à travers ce festival, occuper sainement les jeunes, mais également donner la chance à certains d'entre eux d'aller plus loin dans cette discipline et devenir de grands champions », a expliqué Koné Roméo, ancien international de judo et président du Collectif, lors d'une conférence de presse organisée pour la circonstance.

Selon les organisateurs, le festival est ouvert aux enfants et aux adultes et sera consacré à des épreuves de démonstration dans les différentes disciplines que comptent les arts martiaux (taekwondo, judo, kung fu, viet vo dao, etc.). « Nous attendons environ 250 athlètes issus des différents clubs d'arts martiaux que compte la commune. Toutes les dispositions ont été prises pour que les participants soient dans de bonnes conditions. Nous insisterons sur l'aspect festif pour resserrer les liens entre les pratiquants», a ajouté Kouadio Edmond, le directeur sportif du festival.

Pour cette 1ère édition, Koné Roméo et ses amis auront le soutien de la Fondation Koné Colette et de certains sponsors. « Nous avons jugé opportun de nous associer à cet évènement parce que les jeunes de Cocody ont besoin de nous pour redonner à la commune son lustre d'antan », a déclaré Jean Claude Baba, le représentant de la présidente de la fondation.