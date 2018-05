Cote d'Ivoire: Festival International de la Cuisine d'Abidjan 2018 - La prémière édtion lancée

La cuisine dans toute sa diversité sera à l'honneur à Abidjan

La première édition du festival international de la cuisine d'Abidjan (Fica) se déroulera du 1er au 7 août, au palais de la Culture Bernard Dadié d'Abidjan. L'information a été rendue publique le 8 mai par Dindji Joseph, commissaire général du Fica, au cour d'un petit-déjeuner de presse à Cocody-Riviera.

Il s'agit de faire découvrir les meilleures tables des cinq continents, et faire apprécier les spécialités culinaires signées de célèbres restaurateurs ou grands chefs cuisiniers, favoriser le brassage des peuples et des cultures du monde entier à travers la gastronomie, positionner le festival comme un puissant levier de développement économique, et de consolidation du rayonnement culturel et touristique de la Côte d'Ivoire.

Pour Dindji Joseph, « Notre pays, la Côte d'Ivoire, compte plus de 22 millions d'habitants avec 25% d'étrangers. Et Abidjan, sa capitale économique, symbolise le creuset de cette riche diversité culturelle avec des représentations de la soixantaine d'ethnies que compte notre pays, ainsi que des populations en provenance du reste de l'Afrique, et des autres continents, à savoir les Amériques, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. C'est donc l'ensemble de ces potentialités à la fois économique, culturelle, gastronomique et culinaire que nous ambitionnons de faire découvrir à tous ».

Le Village de la gastronomie sera aménagé sur 3.500m², avec des pavillons de restauration dédiés à chaque continent. Aussi, pourront-ils faire de bonnes affaires en visitant le hall d'exposition prévu pour accueillir plus de cent entreprises et autres professionnels exerçant dans divers domaines d'activités en rapport avec la gastronomie.

Dans le déroulé, il y aura une parade Resto Mobile, avec une dizaine de véhicules dont des camions plateaux équipés de cuisines, d'espaces de restauration pour rapprocher le Fica des Abidjanais. Des Déjeuners du Cœur avec partage de repas gratuits aux pensionnaires des orphelinats, à l'institut des aveugles de Yopougon, au Village Sos d'Abobo, à l'hôpital Mère-Enfants de Bingerville, déjeuners ou diners croisières en bateau, Diner gala « Saveurs du Monde », le "Top 20" (concours du meilleur cuisinier ou restaurateur africain de l'année), atéliers de formation, prestations artistiques et humoristiques, meubleront le programme de la première édition du Fica qui a pour pays à l'honneur, la France.