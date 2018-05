Tchad: Trois opposants tchadiens extradés par le Niger vers le Tchad? Ndjamena nie

Pour maître Bernard Schmid, avocat des trois opposants tchadiens, il n'y a plus de doute. Ses clients se trouvent aujourd'hui dans la prison de Koro Toro, au milieu du désert, à quelques centaines de kilomètres de Ndjamena. Deux d'entre eux disposent du statut de réfugié politique, l'un en France et l'autre en Egypte. Pour Bernard Schmid, leur extradition est donc une atteinte à la convention de Genève.

Il s'agit de Mahamat Hassan Boulmaye, le secrétaire général du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République, Ahmat Yacoub Adam et le professeur Abdraman Issa Youssouf, des cadres du mouvement. Ils ont été arrêtés vers Agadez, dans le nord du Niger et sont accusés par Ndjamena de terrorisme et trafics en tous genres. Leur situation reste aujourd'hui incertaine.

Trois opposants tchadiens, arrêtés au Niger en octobre dernier, auraient été extradés vers le Tchad depuis près de six mois. C'est ce qu'affirment plusieurs associations tchadiennes des droits de l'homme et le comité de soutien des trois hommes.

