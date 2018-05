Sud-Soudan: Devant la poursuite des combats, les Etats-Unis lâchent le Soudan du Sud

Depuis le début du conflit entre Salva Kir et son ancien Premier ministre Riek Machar en décembre 2013, les affrontements au Soudan du Sud ont fait des dizaines de milliers de morts et quatre millions de déplacés.

« Les accords de paix de 2017 n'ont jamais été respectés et l'une des pires crises humanitaires se profile, la famine guette plus de sept millions de personnes » poursuit le communiqué.

« En 2011, les Etats-Unis étaient de fiers et optimistes soutiens du Soudan du Sud, nouvelle nation indépendante, écrit la Maison Blanche. Sept ans plus tard, les chefs de ce pays ont gaspillé ce partenariat, volé la richesse du pays, tué leur propre population, et ont démontré avec insistance leur incapacité et leur manque de volonté de s'engager à résoudre la guerre civile. »

Dans son communiqué, Washington ne masque pas son exaspération et tente une fois de plus de hausser le ton face à Juba.

