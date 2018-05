Comores: La France prive provisoirement les citoyens comoriens de visas ordinaires

Côté français, on assume cette décision en réponse à la note circulaire du 21 mars toujours en vigueur. Jacqueline Bassa-Mazoni, l'ambassadrice de France auprès de l'Union des Comores, est surprise non seulement de la publication de ladite note, mais aussi de son maintien malgré les négociations entamées.

Paris durcit le ton tant que les Comores empêchent le retour des expulsés de Mayotte. El-Amine Souef, le ministre des Affaires étrangères, a confié au quotidien d'Etat Al-Watwan qu'il s'agissait d'un non événement, attendu par ailleurs. Il n'est pour autant pas question de céder sur des questions de souveraineté. Le ministre précise que les négociations restent en cours et le dialogue de mise.

Plus aucun visa ne sera délivré à un citoyen comorien : ni pour l'espace Schengen, ni pour la Réunion et évidemment pas pour Mayotte et ce, jusqu'à nouvel ordre.

